Турнир памяти Гринькова. Куликова, Важнова, Чаплыгина, Проскурякова покажут короткие программы
24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова женщины представят короткие программы.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени.
Первая разминка
3. Елена Черникова
4. Надежда Ничик
Вторая разминка
5. Мария Мисник
6. Елизавета Медведева
8. Софья Важнова
9. Таисия Проскурякова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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