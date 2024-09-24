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Турнир памяти Гринькова. Куликова, Важнова, Чаплыгина, Проскурякова покажут короткие программы

24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова женщины представят короткие программы.

Турнир памяти Гринькова

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Елизавета Куликова

2. Мария Парамонова

3. Елена Черникова

4. Надежда Ничик

Вторая разминка

5. Мария Мисник

6. Елизавета Медведева

7. Софья Чаплыгина

8. Софья Важнова

9. Таисия Проскурякова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
Софья Важнова
Мария Парамонова
logoЕлизавета Куликова
турнир памяти Гринькова
Елена Черникова
Софья Чаплыгина
Таисия Проскурякова
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