Чемпионат Москвы. Синицына, Садкова, Агаева, Куликова, Важнова выступят с короткими программами
1 октября фигуристки представят короткие программы на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Елизавета Куликова
2. Ксения Синицына
3. Елизавета Медведева
4. Мария Агаева
Вторая разминка
5. Мария Парамонова
6. Мария Мисник
7. Софья Важнова
8. Дарья Садкова
9. Таисия Проскурякова
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Синицына, Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости