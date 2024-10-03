Роман Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница»
Это экстремальный марафон с главным призом в 10 миллионов рублей. Участники – обычные люди, но все они владеют трудовыми профессиями: крановщики, сварщики, пожарные, слесари, закройщики.
Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия так объяснил выбор олимпийского чемпиона в танцах на льду на роль ведущего проекта:
«Он герой, он несломленный. Костомаров демонстрирует невероятную высоту духа и желание жить. Именно таких людей, на мой взгляд, нужно показывать по телевизору».
Премьера шоу «Работяги» запланирована на эту осень.
Костомаров стал вторым лицом из фигурного катания на «Пятнице». В феврале в эфире канала появилась Этери Тутберидзе, которая стала ведущей шоу о похудении «Большие девочки». Проект продлили на второй сезон, Тутберидзе останется его ведущей.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
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