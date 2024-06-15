Медведева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Ветлугин, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в шоу Авербуха в Сочи

6 членов сборной России выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

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Шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» пройдет с 12 июля по 11 августа в ледовом дворце «Айсберг».