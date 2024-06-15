Медведева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Ветлугин, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в шоу Авербуха в Сочи
6 членов сборной России выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.
На лед выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Дмитрий Алиев, Ксения Синицына. Кроме того, из действующих фигуристов заявлен Матвей Ветлугин.
Также в списке участников Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Роман Костомаров.
Шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» пройдет с 12 июля по 11 августа в ледовом дворце «Айсберг».
Очень рада ,что Авербух Ксению Синицыну пригласил
Ждем!
Жаль, что в этот раз видимо не будет Марка Кондратюка