Медведева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Ветлугин, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в шоу Авербуха в Сочи

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6 членов сборной России выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

На лед выйдут Анастасия Мишина и Александр ГаллямовАлександра Степанова и Иван Букин, Дмитрий Алиев, Ксения Синицына. Кроме того, из действующих фигуристов заявлен Матвей Ветлугин

Также в списке участников Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей ЯгудинТатьяна Тотьмянина и Максим МарининОксана Домнина и Максим ШабалинРоман Костомаров

Шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» пройдет с 12 июля по 11 августа в ледовом дворце «Айсберг». 

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20 комментариев
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Хороший состав!
+7
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Лето, Сочи! Для отдыхающих выступят прекрасные фигуристы! Всем хорошего отдыха и незабываемых эмоций!
+8
-2
+6
Интересный состав, хорошо, что приглашает молодых фигуристов.
+7
-1
+6
Ответ Vilnus
Я читаю и сразу мысль- а компания то очень даже неплохая. Молодой состав огонь какой интересный
Согласна с вами.
Очень рада ,что Авербух Ксению Синицыну пригласил
+6
0
+6
Отличный состав на шоу!
Ждем!
+6
-1
+5
Ответ Аленка_76
Отличный состав на шоу! Ждем!
Я читаю и сразу мысль- а компания то очень даже неплохая. Молодой состав огонь какой интересный
+6
-1
+5
Ответ Аленка_76
Согласна с вами. Очень рада ,что Авербух Ксению Синицыну пригласил
А мне ещё и Дима с Матвеем, оба отличные катальщики. И рада Саше с Настей. Их в шоу не очень много бывает, пусть месяц и отдохнут, и заработают
+5
0
+5
Состав нравится, разные поколения, на любой вкус фигуристы имеются. Ну, а постановки у Ильи всегда душевные.
+5
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Очень жду Женю Медведеву в шоу. Интересно, какой номер у неё будет, надеюсь, новый
+5
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+3
Хорошо что Лиза, Ваня с Сашей будут и Дима Алиев. Очень позитивные ребята, на шоу всегда зажигают, а Женя с ними очень хорошо контактирует. Надеюсь, будут видео выкладывать
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-1
+3
Ответ RusVector
Ну грант получен! Теперь нужно успеть его потратить до следующего раза! И опять по новой! Жить, как говорится, хорошо!
Жить вообще неплохо. Даже без грантов. Главное правильный вектор жизни выбрать -позитивный
+4
-1
+3
Ну наконец мы дождались анонса от Ильи Авербуха) очень жду шоу, особенно, конечно, Евгению Медведеву.
Жаль, что в этот раз видимо не будет Марка Кондратюка
+5
-3
+2
Хороший состав подобрался выступать в ледовом шоу в Сочи. Ребята целый месяц будут работать, сочетая приятное с полезным. Сочинцам и гостям города будет на кого посмотреть.
+3
-1
+2
Что то длиноватый тур для действующих спортсменов
+2
0
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Ответ Maria L
В этом году состав разбавили действующими спортсменами, надеюсь на их подготовке это не скажется. А так состав топовый.
Конечно скажется
+1
0
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Ответ Дудабот Уно
Ага, Навка пожертвовала Букиными ради Камилы. Раньше они у неё выступали, а теперь их "спрятали" от греха подальше. За Ксению очень радостно (но надеюсь, она всё же не про Таню Савичеву будет исполнять).
Букины и у Навки, и у Авербуха катали
+1
0
+1
В этом году состав разбавили действующими спортсменами, надеюсь на их подготовке это не скажется. А так состав топовый.
+1
0
+1
Ага, Навка пожертвовала Букиными ради Камилы. Раньше они у неё выступали, а теперь их "спрятали" от греха подальше. За Ксению очень радостно (но надеюсь, она всё же не про Таню Савичеву будет исполнять).
+2
-2
0
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