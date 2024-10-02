Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович выступят с произвольными танцами
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Влада Храмова – Алексей Тамеев
2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
3. Юлия Чуркина – Борис Фролов
Вторая разминка
4. Дарья Савкина – Александр Вахнов
5. Александра Прокопец – Александр Васькович
6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
7. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Ритм-танец
1. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 75,03
2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 70,56
3. Александра Прокопец – Александр Васькович – 68,52
4. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,66
5. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,53
6. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 58,26
7. Влада Храмова – Алексей Тамеев – 52,77
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
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