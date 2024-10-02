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Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович выступят с произвольными танцами

2 октября на чемпионате Москвы дуэты выступят с произвольными танцами.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.

Первая разминка

1. Влада Храмова – Алексей Тамеев

2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

3. Юлия Чуркина – Борис Фролов

Вторая разминка

4. Дарья Савкина – Александр Вахнов 

5. Александра Прокопец – Александр Васькович

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд 

7. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано 

Ритм-танец

1. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 75,03

2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 70,56

3. Александра Прокопец – Александр Васькович – 68,52

4. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 67,66

5. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,53

6. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 58,26

7. Влада Храмова – Алексей Тамеев – 52,77

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
logoПавел Дрозд
Александр Вахнов
Александр Васькович
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Елизавета Шичина
Чемпионат Москвы
Александра Шинкаренко
Александра Прокопец
Юлия Чуркина
Борис Фролов
Михаил Антонов
Дарья Савкина
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