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Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»

Александра Шинкаренко и Михаил Антонов прокомментировали свое выступление.

Танцевальный дуэт дебютировал на чемпионате Москвы. За ритм-танец они получили 58,26 балла.

«Я очень рада выйти на лед так скоро, прошло всего два месяца, конечно, все очень резко, быстро и неожиданно. Как так быстро подготовились? Это везение, стечение обстоятельств, судьба.

Анжелика Алексеевна [Крылова] мне позвонила, сказала: «У меня есть мальчик, кажется, пара распадается, приходи, я посмотрю на тебя.

Пришла на просмотр, покаталась, Анжелика Алексеевна сказала: «Хорошо, приходи в понедельник», и все, так мы встали в пару. Мы с первого дня вместе начали скатываться, все поняли, что да, оно, и вот мы здесь».

Насколько мы чувствуем друг друга? Сложный вопрос, конечно, два месяца – очень мало времени, иногда бывает сложно понять друг друга, мне кажется, у нас какой-то один стиль катания, и мы сразу друг другу подошли.

Цели на сезон – скататься, хорошо выступать на соревнованиях, просто показывать себя, насколько это возможно сейчас, получать удовольствие. Для меня это вообще первый сезон в мастерах, я пока не очень понимаю, что это такое», – сказала Шинкаренко.

«Я считаю, что подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это вообще какой-то подвиг для нас. Мы через две недели уже собрали прокат ритма. Мы с Сашей, конечно, умирали на льду.

Анжелика Алексеевна сказала: «Все, работаем, вы больше не отдыхаете». Нам сразу сказали, что мы поедем на чемпионат Москвы. Просто готовились в каком-то бешеном темпе.

Но мы этого сами хотели, так что мы так чуть-чуть пожаловались, а сейчас уже все хорошо. Хочется попасть на этапы Гран-при России, отобраться на чемпионат России. Рад, что так получилось с Сашей.

За такой короткий срок, понятное дело, мы еще где-то друг друга не чувствуем, не понимаем. Хочется за этот сезон максимально друг друга почувствовать, чтобы уже в дальнейшем был какой-то запас профессионализма.

Саша попробовала мастерские программы, когда она услышала про десять элементов, спросила: «Сколько? Десять?» Поэтому в этом сезоне, наверное, каких-то грандиозных целей нет», – добавил Антонов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
logoАнжелика Крылова
ТАСС
Чемпионат Москвы
Александра Шинкаренко
Михаил Антонов
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