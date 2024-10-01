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Чиризано о ритм-танце на чемпионате Москвы: «Поймали кураж, будем ловить на каждом старте. Цели на сезон – становиться лучше с каждым прокатом»

Пасечник и Чиризано оценили свое выступление с ритм-танцем на чемпионате Москвы.

Танцевальный дуэт лидирует с 75,03 баллами. 

«Конечно, поймали кураж, на каждом [старте] будем ловить, стараться еще лучше делать. Я не прям ожидал конкретные баллы. Цели на сезон – становиться лучше с каждым прокатом», – сказал Дарио Чиризано.

«Поймали кураж, но по ощущениям было немного зажато, не так, как на тренировках, и это еще не наш максимум, поэтому будем стараться на соревнованиях реализовываться по полной программе.

Мне кажется, в Петербурге было более эмоционально, и поэтому впечатлений, конечно, намного больше просто от общей обстановки вокруг, мне кажется, что это очень повлияло на эмоции.

Было интересно посмотреть, насколько оценивают именно судьи, мы себя в баллах не оцениваем», – добавила Елизавета Пасечник.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Чемпионат Москвы
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