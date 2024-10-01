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Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»

Татьяна Тарасова пожелала здоровья фигуристке Алене Косторной.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Накануне она сообщила, что пропустит «значительное количество соревнований» из-за восстановления после болезни.

«Я, как и все, желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
пары
Георгий Куница
logoАлена Косторная
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