Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
Татьяна Тарасова пожелала здоровья фигуристке Алене Косторной.
Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Накануне она сообщила, что пропустит «значительное количество соревнований» из-за восстановления после болезни.
«Я, как и все, желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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