Елизавета Худайбердиева: «Очень болею за Косторную с Куницей. На прокатах кричала и поддерживала так, будто это мои спортсмены»
Чемпионка России в танцах на льду поделилась впечатлениями от контрольных прокатов.
«Абсолютно неважно, как выступила Саша [Трусова], а выступила она более чем достойно. Ее смелость и сила воли вызывают только самые положительные эмоции, эффект даже легкой мотивации, если так хотите. Саша, дикий респект!
Вообще, скажу вам честно, это мегастранные чувства – видеть Аню Щербакову в твидовом костюмчике с микрофоном в руках, Сашу Трусову-Игнатову настолько другую, во взрослом, красивом женском катании.
Алену Косторную, докатывающую с помарками, но без критичных ошибок (да‑да, я знаю, что уровни и плюсы там варьируются и не все 4 уровня, но все же!) произвольную программу в парном катании.
Я, кстати, за них с Гошей как-то по-человечески очень болею, хотя с Аленой мы никогда особо близки не были. Но кричала и поддерживала я так, будто это мои спортсмены. Вспоминаю – мурашки», – написала Худайбердиева.
Кто удивил на прокатах больше Трусовой? О, их много, некоторые даже не на льду
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий