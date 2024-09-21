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Елизавета Худайбердиева: «Очень болею за Косторную с Куницей. На прокатах кричала и поддерживала так, будто это мои спортсмены»

Елизавета Худайбердиева рассказала, что поддерживает пару Косторная – Куница.

Чемпионка России в танцах на льду поделилась впечатлениями от контрольных прокатов.

«Абсолютно неважно, как выступила Саша [Трусова], а выступила она более чем достойно. Ее смелость и сила воли вызывают только самые положительные эмоции, эффект даже легкой мотивации, если так хотите. Саша, дикий респект!

Вообще, скажу вам честно, это мегастранные чувства – видеть Аню Щербакову в твидовом костюмчике с микрофоном в руках, Сашу Трусову-Игнатову настолько другую, во взрослом, красивом женском катании.

Алену Косторную, докатывающую с помарками, но без критичных ошибок (да‑да, я знаю, что уровни и плюсы там варьируются и не все 4 уровня, но все же!) произвольную программу в парном катании.

Я, кстати, за них с Гошей как-то по-человечески очень болею, хотя с Аленой мы никогда особо близки не были. Но кричала и поддерживала я так, будто это мои спортсмены. Вспоминаю – мурашки», – написала Худайбердиева

Кто удивил на прокатах больше Трусовой? О, их много, некоторые даже не на льду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
пары
Георгий Куница
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Худайбердиева
logoАлена Косторная
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