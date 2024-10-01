Илья Авербух: «В России большой интерес к фигурному катанию, но он все равно падает – нет новых героев»
Илья Авербух считает, что в России падает интерес к фигурному катанию.
«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он все равно падает, потому что нет международных соревнований у нас, нет новых героев в нашем фигурном катании. Это серьезно сказывается.
Наша индустрия, конечно, живет, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Однако для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, а их сейчас нет», – рассказал Авербух.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
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