Илья Авербух: «В России большой интерес к фигурному катанию, но он все равно падает – нет новых героев»

Илья Авербух считает, что в России падает интерес к фигурному катанию.

«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он все равно падает, потому что нет международных соревнований у нас, нет новых героев в нашем фигурном катании. Это серьезно сказывается.

Наша индустрия, конечно, живет, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Однако для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, а их сейчас нет», – рассказал Авербух.