Авербух о допуске российских фигуристов: «Не хочу гадать на кофейной гуще, потому что в этом есть элемент унижения. Когда решение будет, тогда и будет»

Илья Авербух поделился ожиданиями касательно допуска российских фигуристов.

27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Не хочу гадать на кофейной гуще, потому что в этом есть какой‑то элемент унижения. Считаю отстранение наших спортсменов несправедливым, противоречащим вообще всем спортивным мыслимым и немыслимым нормам. Поэтому я не буду комментировать и выпрашивать какого‑то там положительного решения. Когда решение будет, тогда и будет.

На мой взгляд, на сегодня ничего не поменялось, чтобы что‑то поменялось в их мозгах», – сказал Авербух.