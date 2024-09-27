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  • Авербух о допуске российских фигуристов: «Не хочу гадать на кофейной гуще, потому что в этом есть элемент унижения. Когда решение будет, тогда и будет»
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Авербух о допуске российских фигуристов: «Не хочу гадать на кофейной гуще, потому что в этом есть элемент унижения. Когда решение будет, тогда и будет»

Илья Авербух поделился ожиданиями касательно допуска российских фигуристов.

27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Не хочу гадать на кофейной гуще, потому что в этом есть какой‑то элемент унижения. Считаю отстранение наших спортсменов несправедливым, противоречащим вообще всем спортивным мыслимым и немыслимым нормам. Поэтому я не буду комментировать и выпрашивать какого‑то там положительного решения. Когда решение будет, тогда и будет.

На мой взгляд, на сегодня ничего не поменялось, чтобы что‑то поменялось в их мозгах», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoИлья Авербух
logoсборная России
logoISU
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