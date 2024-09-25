Елена Костылева: «В академии Плющенко мне все очень нравится. У нас большой контакт с Евгением Викторовичем, хорошее взаимопонимание»

Елена Костылева рассказала о хорошем взаимопонимании с Евгением Плющенко.

Костылева перешла в академию «Ангелы Плющенко» весной этого года.

«Мне в академии все очень нравится. Изменения произошли во всем, изменился подход к тренировкам.

У нас с Евгением Викторовичем очень большой контакт. У меня ощущение, будто бы я всю жизнь была с ним. Он очень хорошо меня настраивает и поддерживает. У меня с ним хорошее взаимопонимание.

Я сейчас в одной раздевалке с Александрой Трусовой. Она многое рассказывает. Равняюсь на нее, беру с нее пример», – сказала фигуристка.

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