  • Евгений Плющенко: «Лена Костылева все еще травмирована. Но мама говорит, что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем»
Евгений Плющенко: «Лена Костылева все еще травмирована. Но мама говорит, что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем»

Плющенко рассказал, что фигуристка Костылева все еще травмирована.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о травме 14-летней фигуристки Елены Костылевой.

«Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована. Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем.

На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы. С кем фигуристка там тренировалась, у кого – нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей.

В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: «А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?» А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали?

Подзываю Лену, спрашиваю – почему? На что ребенок мне говорит: «Мне мама сказала катать только так». Спрашиваю – Лен, а как быть? Ответ: «Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала». Ну, здорово... И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?» – сказал Плющенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
