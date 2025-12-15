Плющенко об Ирине Костылевой: «В Минске было уже невыносимо слушать ор и проклятия в наш адрес на тренировках. Все терпели ради Лены»

Плющенко: мать Костылевой орала под дверью моей раздевалки на шоу в Минске.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал, как Ирина Костылева , мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой , провоцировала его на шоу в Минске.

13-14 декабря в столице Беларуси прошло шоу Плющенко «Спящая красавица». Мать Костылевой заявила , что ее дочь больше не будет участвовать в шоу Плющенко.

«Что ни делается – все, наверное, к лучшему. В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу.

Самое смешное – когда она (мать фигуристки) мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране говорил: ее не трогайте, пусть проорется. Главное – чтобы ребенок шоу докатал. Все наши спортсмены, организаторы из Беларуси – все в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы ее не выгнали с арены за ее поведение на шоу», – сказал Плющенко.