Плющенко об Ирине Костылевой: «В Минске было уже невыносимо слушать ор и проклятия в наш адрес на тренировках. Все терпели ради Лены»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал, как Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, провоцировала его на шоу в Минске.
13-14 декабря в столице Беларуси прошло шоу Плющенко «Спящая красавица». Мать Костылевой заявила, что ее дочь больше не будет участвовать в шоу Плющенко.
«Что ни делается – все, наверное, к лучшему. В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу.
Самое смешное – когда она (мать фигуристки) мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране говорил: ее не трогайте, пусть проорется. Главное – чтобы ребенок шоу докатал. Все наши спортсмены, организаторы из Беларуси – все в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы ее не выгнали с арены за ее поведение на шоу», – сказал Плющенко.