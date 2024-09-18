  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Олег Татауров: «Дикиджи еще хрипит, горло не до конца прошло, но тренируемся в полном объеме»

Владислав Дикиджи возобновил тренировки в полном объеме после болезни.

Об этом сообщил тренер фигуристы Олег Татауров. 

Спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России из-за болезни. 

«Тренируемся на льду, все в порядке. Пока еще хрипит, горло не до конца прошло, но тренируемся в полном объеме.

Планируем выступить на мемориале Панина‑Коломенкина», — сказал Татауров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
logoМатч ТВ
logoВладислав Дикиджи
Олег Татауров
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
15сегодня, 09:48
Татауров о весе фигуристов: «Тренеру неизбежно приходится поднимать эту тему. Нужно находить приемлемые формы, не твердить постоянно «ты жирный»
7вчера, 17:10
Олег Татауров: «Дикиджи рвется в бой, уже завтра хотел прийти на лед. Если все будет хорошо, выступит на Мемориале Панина-Коломенкина»
313 сентября, 20:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Гургенидзе, Гладки, Бранденбург покажут короткие программы
6сегодня, 13:48
Ренат Лайшев: «Нельзя отрицать, что в будущем Валиева тоже захочет создать свое шоу»
26сегодня, 13:16
Семененко о совмещении спорта и учебы: «На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать»
7сегодня, 13:09
Евгений Семененко: «Когда я увидел анонс Гуменника, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве»
15сегодня, 12:59
Татьяна Тарасова: «Я очень буду ждать новые шоу Алины Загитовой. Мне интересно, как она будет дальше жить, работать и развиваться»
30сегодня, 12:18
Лайшев о шоу Загитовой: «Алина – большой профессионал в этом направлении, все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила»
26сегодня, 12:14
Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»
62сегодня, 11:48
Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»
93сегодня, 11:28
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 11:02
Татьяна Тарасова: «Простуда, из-за которой я не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела»
7сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
3вчера, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
вчера, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55