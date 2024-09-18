Олег Татауров: «Дикиджи еще хрипит, горло не до конца прошло, но тренируемся в полном объеме»
Владислав Дикиджи возобновил тренировки в полном объеме после болезни.
Об этом сообщил тренер фигуристы Олег Татауров.
Спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России из-за болезни.
«Тренируемся на льду, все в порядке. Пока еще хрипит, горло не до конца прошло, но тренируемся в полном объеме.
Планируем выступить на мемориале Панина‑Коломенкина», — сказал Татауров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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