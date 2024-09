«Некоторые подумают, что я выгляжу глупо». Дебют Малинина в сезоне – под любимый рэп

Лучший фигурист мира Илья Малинин открыл сезон на Lombardia Trophy в Бергамо, перед трибуной на 250 мест (а зрителей было еще меньше).

Его короткая программа – под Running от американского рэпера NF. И это очень интересный номер – вероятно, во многом постановка самого Ильи.

● Сначала о наряде – невзрачном на первый взгляд, но играющем на привлечение внимания уже в прокате. Малинин в лонгсливе, который задирается, открывая тело, почти при каждом движении – на вращении прямо до ребер.

В этом выборе нет позиции и заявления – это времянка, просто боевой костюм Ильи еще не готов, подоспеет уже к Гран-при в октябре.

● Теперь музыка.

NF – любимый исполнитель Малинина, а в последнее время еще и хороший приятель.

Под его же трек Hope Илья катал показательный на победном ЧМ полгода назад, а затем и в межсезонных шоу. Вы вряд ли забыли тот номер в толстовке .

«Что мне нравится в музыке NF – в песнях он всегда рассказывает личную историю. Он очень откровенно, безо всяких метафор говорит о своей жизни. В его песнях классные слова, они цепляют и заставляют вслушиваться», – рассказывал Илья Спортсу весной.

По нашей информации, Малинин лично договорился с NF (Нэтаном Ферстейном) по использованию музыки на новый сезон.

Running – значимый трек для обоих. У NF – как всегда, о личном и прожитом; а Илья говорил, что эта короткая программа – любимая в карьере. Он никогда не думал, что получит возможность кататься на важных соревнованиях под любимый трек, и очень рад этому.

Сам текст баллады – о бегстве от чего-то темного, того, что давно мешало. Вариантов много, но основной – от гордыни. Вот самое начало (трека и программы):

Я устал

Цепляться за тебя, пришло время отпустить

Гордость.

И заново научиться любить себя, да!

Я не хочу ждать еще

День, я и так ждал слишком долго. Я

Готов, я вижу солнце, и оно восходит.

На горизонте маячит счастье,

Я надеюсь, что смогу увидеть свет, я

Сомневался всю жизнь, но с меня хватит.

А вот прочтение Ильи:

«Я долго был сосредоточен только на прыжках, и это сдерживало мою артистическую сторону. Я боялся идти на вторую оценку. Я думал, что это мой предел. Я не знал, на что способен.

Но теперь я осмеливаюсь исследовать больше и понял, что мне не нужно сдерживаться. Некоторые могут подумать, что я выгляжу глупо на льду. Но я думаю, что могу создать что-то уникальное».

● Поэтому Малинин в программе – освободившийся, отсюда и обилие таких движений руками – в стороны, отвергающих.

Вообще, вслед за тем самым показательным номером кажется, что это вторая глава – и Илье дали почти самостоятельно поставить программу. В авторах обозначена Ше-Линн Бурн , но влияние Малинина очевидно.

Да и он на это рассчитывал: «Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю», – тоже из интервью Спортсу в апреле.

Илья уже чемпион мира, в впереди еще не олимпийский сезон – как будто бы сейчас можно немного поэкспериментировать с образами и подачей.

Похоже, Малинину в награду дали эту возможность – катать под то, что сам любит; ставить так, как сам видит: хулиганисто, с личным посылом, не в формате. Наверное, если бы он мог выйти в толстовке, как на тот показательный, то вышел бы.

Финальная поза (и как в нее попадает Илья) запоминается сразу – это трюкачество, чуть ли не брейкинг, новый олимпийский спорт.

Так видит красивый финал номера Илья Малинин, когда его не заставляют катать что-то испанское и выверенное от Ше-Линн Бурн.

Есть и заимствование – вращение с постановкой на пятку – возможно, у эстонского друга Александра Селевко.

В олимпийском сезоне Илье вряд ли позволят самостоятельные эксперименты, а пока это как поощрение за прошлый сезон.

● А что с техникой? На этот раз без убойного четверного акселя – в середине сентября можно обойтись, в произвольной он тоже не планируется (хотя будет другой сюрприз – неужели сальто?). Но Илья сделал четверной флип, которого традиционно избегает, это нелюбимый прыжок.

По идее, нет причин браться за флип хоть до конца карьеры – отсутствие этого прыжка не мешало Илье побеждать на ЧМ и ставить рекорды. Но в возвращении флипа видно высказывание: Малинин хочет быть универсальным фигуристом, без слабых мест в прыжках.

Компоненты – высокие: Илья прибавляет, и судьи его благодарят (отчасти, наверное, авансом). Для начала сезона – все очень убедительно. По баллам такой Малинин вдалеке от Юмы Кагиямы, который будет среди пары-тройки основных конкурентов в предолимпийской гонке.

И как догонять Илью?

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 107,25

2. Юма Кагияма (Япония) – 98,68

3. Шун Сато (Япония) – 98,39

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 76,45

5. Као Миура (Япония) – 76,42

