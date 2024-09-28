Загитова написала пост в телеграм-канале: «Я отдохнула и восстановилась. Не дождетесь😉». В первой версии было «не дождитесь»
Алина Загитова рассказала, что отдохнула и восстановилась.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что почувствовала выгорание.
«Я отдохнула и восстановилась)
P.S. Не дождетесь😉», – написала Загитова (в первой версии поста было «не дождитесь» – Sports).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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