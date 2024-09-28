Худайбердиева о продлении отстранения: «Никогда такого не было и вот опять. Это уже какое-то принятие»
Худайбердиева рассказала, что чувствует принятие в связи с отстранением.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Друзья, я так же, как и вы, слежу за новостями сегодняшнего совета ISU. Был вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.
Никогда такого не было и вот опять. Это уже какое-то принятие. У нас, к счастью, есть какой-то план, и мы его придерживаемся, не унываем. Но вполне себе ожидаемо.
В ближайшее время, сегодня-завтра, думаю, что нужно написать свои мысли по этому вопросу в новой статье», – сказала Елизавета Худайбердиева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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