Худайбердиева о продлении отстранения: «Никогда такого не было и вот опять. Это уже какое-то принятие»

Худайбердиева рассказала, что чувствует принятие в связи с отстранением.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Друзья, я так же, как и вы, слежу за новостями сегодняшнего совета ISU. Был вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.

Никогда такого не было и вот опять. Это уже какое-то принятие. У нас, к счастью, есть какой-то план, и мы его придерживаемся, не унываем. Но вполне себе ожидаемо.

В ближайшее время, сегодня-завтра, думаю, что нужно написать свои мысли по этому вопросу в новой статье», – сказала Елизавета Худайбердиева .