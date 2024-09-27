Татьяна Тарасова: «Тяжело быть столько времени в изоляции. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение»
Татьяна Тарасова верит в допуск российских фигуристов до международных стартов.
27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.
«Жду положительных новостей.
Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем.
Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение», – сказала заслуженный тренер СССР.
Возвращение России в фигурке: как это случится? И что с отбором на Олимпиаду?
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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