Татьяна Тарасова: «Тяжело быть столько времени в изоляции. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение»

Татьяна Тарасова верит в допуск российских фигуристов до международных стартов.

27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU ) рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Жду положительных новостей.

Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем.

Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение», – сказала заслуженный тренер СССР.

Возвращение России в фигурке: как это случится? И что с отбором на Олимпиаду?