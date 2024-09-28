Тарасова о Дне фигурного катания: «Прекрасная идея, полностью одобряю! Надо устроить показательные выступления лучших спортсменов»

Татьяна Тарасова одобрила появление всероссийского Дня фигурного катания.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила праздничный день. Он будет отмечаться 8 января.

«Прекрасная идея, полностью одобряю! Как будем отмечать? Надо устроить показательные выступления лучших спортсменов. Чтобы и фигуристы сборной России катались, и молодое поколение. Все лучшее, что у нас есть. А у нас много хорошего. Получится прекрасный праздник, в котором, даст бог, и сами примем участие», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .