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ФФККР утвердила 8 января всероссийским Днем фигурного катания

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение об организации единого всероссийского Дня фигурного катания.

Соответствующая инициатива поступила от региональных федераций.

«Дата выбрана неслучайно, 8 января – день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Николая Александровича Панина-Коломенкина.

Подробная информация о мероприятиях в регионах, посвященных Дню фигурного катания, будет опубликована дополнительно», – сообщается на сайте ФФККР.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
ФФККР
Николай Панин-Коломенкин
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