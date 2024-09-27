ФФККР утвердила 8 января всероссийским Днем фигурного катания

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) принял решение об организации единого всероссийского Дня фигурного катания.

Соответствующая инициатива поступила от региональных федераций.

«Дата выбрана неслучайно, 8 января – день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Николая Александровича Панина-Коломенкина.

Подробная информация о мероприятиях в регионах, посвященных Дню фигурного катания, будет опубликована дополнительно», – сообщается на сайте ФФККР.