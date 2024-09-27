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  • «Думаю, Трусова вернет свои пять четверных, если захочет продолжить. У нее все уже на подкорке». Призер ЧР Рахманова о фигуристке
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«Думаю, Трусова вернет свои пять четверных, если захочет продолжить. У нее все уже на подкорке». Призер ЧР Рахманова о фигуристке

Призер чемпионата России считает, что Александра Трусова сможет вернуть 5 квадов.

Трусова, которая после свадьбы взяла фамилию Игнатова, не соревновалась с 2022 года. Но перед началом нового сезона фигуристка участвовала в контрольных прокатах сборной России.

– На контрольных прокатах выступила Александра Трусова. Как вы оцените ее выступление?

– Я смотрела только произвольную программу, короткую не видела. Конечно, работы еще очень много. Всегда очень тяжело возвращаться после перерывов. Это колоссальный труд. Она большая молодец, что решилась на такой шаг, но работы предстоит еще очень много.

– Вам не показалось, что Александра, которая работала всего два месяца, выглядела не хуже, чем те, кто прошел весь этап подготовки?

– Она была не хуже, это точно. Мастерство никуда не денется. У нее это все уже на подкорке. Ей бы только побольше времени потренироваться, и, думаю, она вернет все свои пять четверных, если захочет продолжить, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2003 в одиночном катании Татьяна Рахманова (в девичестве – Басова).

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
Татьяна Рахманова (Басова)
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