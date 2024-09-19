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Плющенко – на вопрос о продолжении карьеры Трусовой: «Спросите у нее. Она тренируется каждый день»

Евгений Плющенко уклонился от вопроса о продолжении карьеры Александры Трусовой.

Трусова (после свадьбы взяла фамилию Игнатова) – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию. Она не соревновалась почти два года, но 14-15 сентября выступила на контрольных прокатах сборной России.

– Игнатова заявляла, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение о возможном продолжении карьеры...

– Звоните Александре Игнатовой. Она тренируется каждый день

– Тогда можно ли будет ее в ближайшее время увидеть в деле?

– Спросите у Александры Игнатовой.

– А вы бы хотели, чтобы она дальше продолжала?

– Спросите у Александры Игнатовой, – ответил тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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