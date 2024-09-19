Гендиректор ФФКР о Трусовой: «Не сказал бы, что это уже возвращение, пока что мы допустили Александру до прокатов сборной. Дальше – ее решение»

Коган заявил, что решение о возвращении на соревнования остается за Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новые программы на контрольных прокатах сборной России. Она не участвовала в соревнованиях почти два года.

«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной команды. Она этого хотела, обращалась к нам с такой просьбой.

Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать (соревноваться). Дальше должно быть ее решение», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Александр Коган .

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго