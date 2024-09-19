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  • Гендиректор ФФКР о Трусовой: «Не сказал бы, что это уже возвращение, пока что мы допустили Александру до прокатов сборной. Дальше – ее решение»
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Гендиректор ФФКР о Трусовой: «Не сказал бы, что это уже возвращение, пока что мы допустили Александру до прокатов сборной. Дальше – ее решение»

Коган заявил, что решение о возвращении на соревнования остается за Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новые программы на контрольных прокатах сборной России. Она не участвовала в соревнованиях почти два года. 

«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной команды. Она этого хотела, обращалась к нам с такой просьбой.

Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать (соревноваться). Дальше должно быть ее решение», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
ФФККР
женское катание
Александр Коган
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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