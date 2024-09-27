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Наталья Бестемьянова: «Очень хочется, чтобы с этого года допустили, надо коллективную молитву посылать»

Наталья Бестемьянова предложила помолиться за допуск российских фигуристов.

27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Очень хочется, чтобы с этого года допустили, надо коллективную молитву посылать. Очень важно, чтобы в этом году допустили, потому что тогда у нас будет возможность не одну квоту на Олимпиаду заработать, а столько, сколько получат на чемпионате мира.

Думаю, что пока будем под нейтральным статусом», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoISU
logoНаталья Бестемьянова
logoОлимпиада-2026
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