Наталья Бестемьянова: «Очень хочется, чтобы с этого года допустили, надо коллективную молитву посылать»

Наталья Бестемьянова предложила помолиться за допуск российских фигуристов.

27-28 сентября совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Очень хочется, чтобы с этого года допустили, надо коллективную молитву посылать. Очень важно, чтобы в этом году допустили, потому что тогда у нас будет возможность не одну квоту на Олимпиаду заработать, а столько, сколько получат на чемпионате мира.

Думаю, что пока будем под нейтральным статусом», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.