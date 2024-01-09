Николай Соренсен: «Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Они ложны, и я намерен защищать себя и свою репутацию»

Теги происшествия танцы на льду сборная Канады чемпионат Канады Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Фигурное катание

Канадский фигурист Николай Соренсен высказался об обвинениях в сексуальном насилии.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Сейчас Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

«Я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас.

Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения являются ложными, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию.

Мы с Лоранс (Фурнье-Бодри, партнерша Соренсена) приняли трудное решение не участвовать в чемпионате Канады на этой неделе. Хоть мы не хотим отказываться от выступления, но мы чувствуем, что наше участие отвлекало бы от спортивного мастерства, которое должно оставаться в центре внимания. 

Я продолжу в полной мере сотрудничать с OSIC. Учитывая политику конфиденциальности OSIC, я не могу давать дальнейших комментариев», – написал Соренсен в соцсети. 

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11 комментариев
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Ужас, еще ничего не доказано, а карьера Соренсена уже страдает.
А кто-то тут писал, что "подумаешь, ну если не виноват, то оправдается и все вернется на круги своя, еще профит из этой истории получит".
Вот кто ему и его партнерше, которая вообще не при делах, пропуск чемпионата компенсирует?
Получается, эта анонимная клеветница не только вредит предполагаемому насильнику, но еще и портит жизнь ни в чем неповинной женщине (партнерше Соренсена) .
В конце концов, если она на самом деле пострадала, а потом столько молчала, то не могла что ли еще несколько лет выдержать, дождаться завершения его карьеры, чтобы "возмездие" коснулось только Соренсена.
+28
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+24
Ума не приложу, какие доказательства предоставляет в таких случаях обвиняющая сторона. Ну ладно там год-два...но через 12 лет! Развели по всему Западу женское вымогалово...
+25
-3
+22
Жаль что снялись. Надо было выступать не смотря ни на что. В любом случае - держись Коля
+20
-1
+19
Интересненько, а кто ещё вспомнит - что он делал и где был 21 апреля 2012 (!) года !!!!
Я даже и близко не вспомню, что я делала 21 апреля 2023 года🙃
+11
-1
+10
Коля, держись!
+8
0
+8
Канадские 2-3 номера так близко к топу подобрались. И обе пары мимо нац чемпионата. А Соренсоны еще и мимо ЧЧК и ЧМ похоже…
+6
0
+6
Ответ Галина Щетина
Интересненько, а кто ещё вспомнит - что он делал и где был 21 апреля 2012 (!) года !!!! Я даже и близко не вспомню, что я делала 21 апреля 2023 года🙃
Писали де, что это была фк вечеринка. Ему 23, деве 21. Все же такие вечеринки не каждый день. Так что вспомнит. Только свидетелей придётся искать это посложнее будет.
+3
0
+3
Какие критерии отбора у них на ЧМ и ЧЧК? Если 2 из 3 ведущих пар снялись с чемпионата, это что значит, кто кроме Пуарье/Гиллес едет на международку?
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-2
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It is a pity for him and his partner.
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