Николай Соренсен: «Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Они ложны, и я намерен защищать себя и свою репутацию»
Канадский фигурист Николай Соренсен высказался об обвинениях в сексуальном насилии.
Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Сейчас Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).
«Я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас.
Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения являются ложными, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию.
Мы с Лоранс (Фурнье-Бодри, партнерша Соренсена) приняли трудное решение не участвовать в чемпионате Канады на этой неделе. Хоть мы не хотим отказываться от выступления, но мы чувствуем, что наше участие отвлекало бы от спортивного мастерства, которое должно оставаться в центре внимания.
Я продолжу в полной мере сотрудничать с OSIC. Учитывая политику конфиденциальности OSIC, я не могу давать дальнейших комментариев», – написал Соренсен в соцсети.
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А кто-то тут писал, что "подумаешь, ну если не виноват, то оправдается и все вернется на круги своя, еще профит из этой истории получит".
Вот кто ему и его партнерше, которая вообще не при делах, пропуск чемпионата компенсирует?
Получается, эта анонимная клеветница не только вредит предполагаемому насильнику, но еще и портит жизнь ни в чем неповинной женщине (партнерше Соренсена) .
В конце концов, если она на самом деле пострадала, а потом столько молчала, то не могла что ли еще несколько лет выдержать, дождаться завершения его карьеры, чтобы "возмездие" коснулось только Соренсена.
Я даже и близко не вспомню, что я делала 21 апреля 2023 года🙃