Николай Соренсен: «Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Они ложны, и я намерен защищать себя и свою репутацию»

Канадский фигурист Николай Соренсен высказался об обвинениях в сексуальном насилии.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Сейчас Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

«Я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас.

Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения являются ложными, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию.

Мы с Лоранс (Фурнье-Бодри, партнерша Соренсена) приняли трудное решение не участвовать в чемпионате Канады на этой неделе. Хоть мы не хотим отказываться от выступления, но мы чувствуем, что наше участие отвлекало бы от спортивного мастерства, которое должно оставаться в центре внимания.

Я продолжу в полной мере сотрудничать с OSIC. Учитывая политику конфиденциальности OSIC, я не могу давать дальнейших комментариев», – написал Соренсен в соцсети.

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте