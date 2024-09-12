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Следующей осенью ISU проведет квалификационный турнир на Олимпиаду. Он может стать последним шансом отобраться для российских фигуристов

Осенью 2025-го пройдет квалификационный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о проведении отдельных соревнований для отбора на Олимпийские игры. Раньше дополнительные квоты можно было получить на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил в сентябре в рамках серии ISU Challenger.

Теперь раз в 4 года ISU будет проводить специальный турнир, где будут разыгрываться путевки на Олимпиаду.

Сообщается, что в сезоне-2025/26 турнир пройдет в середине сентября – начале октября. Место проведения пока неизвестно – до 20 сентября 2024-го ISU принимает заявки от потенциальных организаторов.

Турнир будет проходить три дня, еще один день предусмотрен для тренировок, по желанию организаторы смогут провести показательные выступления. ISU планирует транслировать соревнования на своем ютуб-канале.

Если российские фигуристы не выступят на чемпионате мира-2025, то этот квалификационный турнир станет последней возможностью отобраться на Игры-2026.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля 2026-го.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ISU
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