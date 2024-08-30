Тарасова о контрольных прокатах юниоров: «Все в каждом виде готовы более-менее прилично. Прыгают тройные и четверные, стараются»

Татьяна Тарасова высказалась о том, как прошли контрольные прокаты юниоров

Контрольные прокаты одиночников прошли 14-15 августа, спортивных пар – 21-22 августа, танцевальных дуэтов – 28-29 августа.

«Ребята готовятся. Все, что на этот момент нужно было, все сделали. Новые программы, какие-то новые элементы. Потихоньку все делается.

Все в каждом виде готовы более-менее прилично. Танцы как-то меньше понравились мне в первый день, во второй – нормально. Все тренеры не первый год работают, все уже это проходили.

Не могу сказать, что кто-то готов, опережая время. Тройные и четверные прыгают, стараются», – сказала заслуженный тренер СССР.