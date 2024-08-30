Тарасова о контрольных прокатах юниоров: «Все в каждом виде готовы более-менее прилично. Прыгают тройные и четверные, стараются»
Татьяна Тарасова высказалась о том, как прошли контрольные прокаты юниоров
Контрольные прокаты одиночников прошли 14-15 августа, спортивных пар – 21-22 августа, танцевальных дуэтов – 28-29 августа.
«Ребята готовятся. Все, что на этот момент нужно было, все сделали. Новые программы, какие-то новые элементы. Потихоньку все делается.
Все в каждом виде готовы более-менее прилично. Танцы как-то меньше понравились мне в первый день, во второй – нормально. Все тренеры не первый год работают, все уже это проходили.
Не могу сказать, что кто-то готов, опережая время. Тройные и четверные прыгают, стараются», – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости