«У нас спортсмены не целуют ромбик, поэтому воспринимается проще». Хореограф группы Тутберидзе сравнил переходы футболистов и фигуристов

Хореограф группы Этери Тутберидзе сравнил переходы в футболе и фигурном катании.

«Мне кажется, что у нас попроще, чем в футболе. У нас переходы – личное дело каждого спортсмена. Это не так масштабно.

Грубо говоря, у нас спортсмены не целуют ромбик и так далее, поэтому проще воспринимается. Это скорее обидно для тренера, а не для фанатов этого спортсмена», – рассказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз , который болеет за московский «Спартак».