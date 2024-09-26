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«У нас спортсмены не целуют ромбик, поэтому воспринимается проще». Хореограф группы Тутберидзе сравнил переходы футболистов и фигуристов

Хореограф группы Этери Тутберидзе сравнил переходы в футболе и фигурном катании.

«Мне кажется, что у нас попроще, чем в футболе. У нас переходы – личное дело каждого спортсмена. Это не так масштабно.

Грубо говоря, у нас спортсмены не целуют ромбик и так далее, поэтому проще воспринимается. Это скорее обидно для тренера, а не для фанатов этого спортсмена», – рассказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, который болеет за московский «Спартак».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
переходы
logoДаниил Глейхенгауз
logoСпорт-Экспресс
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