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Алексей Горшков о Кагановской и Некрасове: «Ребята все еще в поиске своего стиля, но мы продвинулись в этом отношении»

Тренер Алексей Горшков оценил выступления дуэта Кагановская – Некрасов.

«Мы очень много занимались общей технической работой, скатыванием. Базовыми вещами.

В выходные ездили к Анжелике Крыловой на каток и устраивали внутренние прокаты вместе с другими пятью парами. Все как обычно – пятиминутная разминка, стартовые номера и поехали. С одной стороны, в тренировочном режиме, но при этом все приближено к боевому.

У нас был такой период, когда мы могли позволить себе просто развиваться. Каждый день буквально думали, что можно еще нового сделать для ребят. Очень помогло, что Вася с Максом активно выступали по шоу.

Мы сделали им много показательных номеров, чтобы прощупать, как на них ляжет тот или иной стиль. Специально попросили Илью Авербуха, чтобы он по возможности максимально задействовал их в своих шоу, чтобы как можно больше они показывались перед публикой.

Сейчас ребята все еще в поиске своего стиля, но мы в этом отношении все же продвинулись. Что же касается контрольных прокатов, то на них для танцоров самое главное – понять, попал ли ты с программой. И это можно сделать, только отсмотрев других ребят на контрасте с твоими», – сказал Горшков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: блог «Лапидарность»
Алексей Горшков
logoсборная России
танцы на льду
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
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