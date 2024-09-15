Василиса Кагановская: «На тренировке мы все контролируем, а здесь сначала вообще не понимала, где нахожусь. Поддержка колоссальная»
Василиса Кагановская рассказала о «нереальной поддержке» со стороны трибун.
Кагановская и Максим Некрасов показали новый произвольный танец на контрольных прокатах.
«На тренировке мы все контролируем, а здесь сначала вообще не понимала, где нахожусь. А потом просто радовалась, когда что-то сделала.
Работа сделана большая, старались показать максимум. Предстоит накатывать, чтобы не было мандража. Поддержка колоссальная, нереальная. Трибуны поразили», – сказала Кагановская.
«Эмоции смешанные, пока немного в шоке. Мы еще не выступали, это тоже сказывается. На тренировках делать – одно, на публике – другое. Долго делали музыку, программы делали месяца два», – добавил Некрасов.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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