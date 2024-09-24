Дмитрий Губерниев: «Краюшкиной, конечно, виднее, насколько крутое шоу было у Загитовой. Пойду теперь котят бездомных покормлю»
Ледовое шоу «Хранители времени» проходило 29 августа в Казани. Его постановщица Светлана Краюшкина позже раскритиковала журналистов и хейтеров за негативную реакцию, назвав это «шквалом мракобесия»: «Люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, да сходите вы лучше погуляйте на час подольше, да покормите вы бездомного котенка!»
«Светлане Краюшкиной, безусловно, виднее. Это действительно большое имя. Я знаю точно, что мой любимый фильм «На гребне волны» сняла не Кэтрин Бигелоу, бывшая жена Спилберга, а именно Краюшкина. Мы выросли на ее фильмах. Может быть, Краюшкина и была музой Спилберга? Я думаю, что Светлану Краюшкину нужно было назвать Лаурой Краюшкиной, потому что она сейчас является настоящим символом вдохновения.
Петрарка, описывая свою Лауру, безусловно, имел в виду Светлану Краюшкину. Ей, конечно, виднее, насколько крутое шоу было у Загитовой. Хочу сказать ей: «Светлана, ой, простите, Лаура, вы молодец». Будьте добры, соберите вместе с Алиной деньги на вторую часть фильма «На гребне волны». Пойду теперь котят бездомных покормлю, а то Светлана, она же умница Лаура, мне сейчас напомнила», – сказал комментатор Губерниев.
Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать»
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