Дмитрий Губерниев: «Краюшкиной, конечно, виднее, насколько крутое шоу было у Загитовой. Пойду теперь котят бездомных покормлю»

Дмитрий Губерниев иронично ответил режиссеру шоу Алины Загитовой.

Ледовое шоу «Хранители времени» проходило 29 августа в Казани. Его постановщица Светлана Краюшкина позже раскритиковала журналистов и хейтеров за негативную реакцию, назвав это «шквалом мракобесия»: «Люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, да сходите вы лучше погуляйте на час подольше, да покормите вы бездомного котенка! »

«Светлане Краюшкиной, безусловно, виднее. Это действительно большое имя. Я знаю точно, что мой любимый фильм «На гребне волны» сняла не Кэтрин Бигелоу, бывшая жена Спилберга, а именно Краюшкина. Мы выросли на ее фильмах. Может быть, Краюшкина и была музой Спилберга? Я думаю, что Светлану Краюшкину нужно было назвать Лаурой Краюшкиной, потому что она сейчас является настоящим символом вдохновения.

Петрарка, описывая свою Лауру, безусловно, имел в виду Светлану Краюшкину. Ей, конечно, виднее, насколько крутое шоу было у Загитовой. Хочу сказать ей: «Светлана, ой, простите, Лаура, вы молодец». Будьте добры, соберите вместе с Алиной деньги на вторую часть фильма «На гребне волны». Пойду теперь котят бездомных покормлю, а то Светлана, она же умница Лаура, мне сейчас напомнила», – сказал комментатор Губерниев .

Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать»