Лидия Плескачева: «Какие цели ставлю на сезон? Как можно больше четверных в программе, а также хочу подключать лицо и эмоции»

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что планирует исполнять четверные прыжки.

Плескачева занимает шестое место после короткой программы у юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова (66,00 балла).

– Хорошее начало сезона, оценю на 8 из 10. В межсезонье работали над программами, вращениями и прыжками ультра‑си: акселем, сальховом, тулупом и лутцем. Лутц я пока нечасто прыгаю, а сальхов с акселем тренирую. Планируем вставлять их в прокаты. Возможно, завтра попробуем.

Мне очень нравится моя новая короткая программа. Кто ставил? Это небольшой секрет, дорабатываем вместе с хореографами. Какие цели ставлю на сезон? Как можно больше четверных в программе, а также хочу подключать лицо и эмоции.

– Любовь Рубцова выступала на контрольных прокатах в твоем платье. Как так получилось?

– У Любы не было платья. Сказали, чтобы без платьев не выходили, пришлось мне свое дать, – сказала Плескачева.