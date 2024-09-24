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Валерия Лукашова: «Выучила тройной аксель совсем недавно, но получилось хорошо. В произвольной пока не определились с контентом»

Фигуристка Валерия Лукашова рассказала о работе над прыжками ультра-си.

Лукашова набрала 70,48 балла за короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова. Она исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

«Перед стартами вот решили [тройной] аксель добавить, выучила его совсем недавно, но получилось хорошо. В произвольной пока не определились с контентом. Катаем разные варианты, какой лучше будет идти в тот день, с таким и поедем. Сейчас пытаюсь стабилизировать четверные лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель», – сказала фигуристка.

Лукашова рассказала, как тренеры мотивировали ее на восстановление тройного акселя.

«Очень давно мне говорили, что это будет тот прыжок, который я быстро выучу, а я боялась в него заходить. В какой-то день поняла, что дупель идет очень хорошо, решили попробовать. Попытки были очень хорошие, я его сделала, затем месяца три не прыгала, и потом за два дня опять его вспомнила. Потому что тренеры у меня забрали кофту и сказали: «Когда вспомнишь, тогда и вернем». Надо было быстро, потому что это моя любимая кофта.

Меньше ли волнение в этом сезоне? Примерно одинаково, на каких-то стартах чуть меньше, на каких-то – чуть больше. Выхода в юниоры ждала. Цель на сезон – попасть в тройку на этапах [юниорского Гран-при России] и поехать на первенство России», – добавила спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
турнир памяти Гринькова
Валерия Лукашова
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