Турнир памяти Гринькова. Юниорки. Костылева, Дзепка, Юрова, Плескачева, Лукашова, Литвинчева покажут короткие программы
24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова юниорки покажут короткие программы.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Юниорки
Короткая программа
Начало – 10:30 по московскому времени.
Первая разминка
2. София Дзепка
3. Анна Ляшенко
Вторая разминка
8. Алиса Юрова
9. Валерия Литвинчева
Третья разминка
11. Алиса Мильто
12. Ирина Мигаленя
Четвертая разминка
20. Арина Мариничева
Пятая разминка
21. Арина Калугина
22. Диана Мильто
23. Варвара Кравчина
24. Лидия Плескачева
Шестая разминка
30. Майя Сарафанова
31. Елена Костылева
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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