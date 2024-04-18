Ковалев о возвращении к тренировкам: «Восстановил тройные и аксель три с половиной оборота, сейчас ставим новые программы»
Фигурист Артем Ковалев рассказал о восстановлении после травмы.
Спортсмен пропустил сезон из-за перелома ноги.
«Восстановление идет хорошо, восстановил тройные [прыжки] и аксель три с половиной оборота, сейчас ставим новые программы.
Какие мысли по поводу следующего сезона? Мыслей пока особо никаких нет, просто работаю в спокойном режиме, не форсируя события», – сказал Ковалев.
В любом случае, нравится его настрой. Чем выше соперничество, соревновательный настрой, тем зрелищнее и интереснее всем нам.
Пусть всё получится и всё восстановится.