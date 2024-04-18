Ковалев о возвращении к тренировкам: «Восстановил тройные и аксель три с половиной оборота, сейчас ставим новые программы»

Теги сборная России травмы мужское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев рассказал о восстановлении после травмы.

Спортсмен пропустил сезон из-за перелома ноги.

«Восстановление идет хорошо, восстановил тройные [прыжки] и аксель три с половиной оборота, сейчас ставим новые программы.

Какие мысли по поводу следующего сезона? Мыслей пока особо никаких нет, просто работаю в спокойном режиме, не форсируя события», – сказал Ковалев.

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6 комментариев
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Артёму придётся догонять соперников, мужская одиночка хорошо спрогрессировала за прошедший сезон.
В любом случае, нравится его настрой. Чем выше соперничество, соревновательный настрой, тем зрелищнее и интереснее всем нам.
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Удачи Артему!
Пусть всё получится и всё восстановится.
+8
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+7
Хорошо, что восстановление у Артёма идёт постепенно, под контролем и не форсируется. В этом нет необходимости, здоровье здесь в приоритете прежде всего. Артёму здоровья и успешной подготовки к новому сезону, всё-таки хочется видеть его на соревнованиях. Удачи !
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Думаю, что Тарасова извинится перед девочкой. У всех бывает, что сорвалось с языка. А корреспондент должен извиниться перед Тарасовой, что опубликовали без ее согласия.
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