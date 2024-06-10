Артем Ковалев: «Четверные восстановил, но пока не очень стабильно. Все идет хорошо, нога не беспокоит»

Фигурист Артем Ковалев заявил, что восстановил четверные прыжки после травмы.

20-летний спортсмен пропустил минувший сезон из-за перелома ноги.

«Я уже вышел на лед, приступил к тренировкам, все идет по плану. Восстановил тройные прыжки, каскады «три-три», тройной аксель, четверные восстановил, но пока не очень стабильно. Все идет хорошо, нога не беспокоит», – сказал Ковалев.

В сезоне-2022/23 Ковалев занял пятое место на чемпионате России.