Артем Ковалев: «Четверные восстановил, но пока не очень стабильно. Все идет хорошо, нога не беспокоит»

Теги сборная России мужское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев заявил, что восстановил четверные прыжки после травмы.

20-летний спортсмен пропустил минувший сезон из-за перелома ноги. 

«Я уже вышел на лед, приступил к тренировкам, все идет по плану. Восстановил тройные прыжки, каскады «три-три», тройной аксель, четверные восстановил, но пока не очень стабильно. Все идет хорошо, нога не беспокоит», – сказал Ковалев.

В сезоне-2022/23 Ковалев занял пятое место на чемпионате России.

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2 комментария
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Возвращение Артёма и постепенное восстановление прыжков радует как и состояние его здоровья. Пусть у него всё получится и готовность к сезону будет по полной программе.
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Хорошая новость, ждём Артёма в новом сезоне, удачи!
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