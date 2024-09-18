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Петр Гуменник: «Музыку для короткой я сразу назвал, но Женя Семененко все равно свою поставил. Это будет интересно»

Петр Гуменник не видит проблемы в повторяющихся программах российских фигуристов.

– Тебя не смущает, что в этом сезоне у других ребят поставлены программы на ту же музыку: у Димы Алиева – «Евгений Онегин», а у Жени Семененко – «Дюна»?

– Кто-то сразу объявляет музыку, кто-то нет. Я с произвольной чуть-чуть подождал, две недели, перед тем как объявить, и вот – получается, немного опоздал. Музыку для короткой сразу назвал, но Женя Семененко все равно свою поставил. Но в этом нет ничего такого, мне кажется, это будет интересно. У всех программы выглядят по-разному, интересно сравнить.

– И потом разные постановщики, разная хореография, разные сюжеты, даже разные музыкальные отрывки…

– С Женей Семененко у нас похожие музыкальные совпадения, но есть отличие. В «Дюне» Даниил очень оригинально наложил одну музыкальную дорожку на другую – сразу два трека играют одновременно, но хорошо сочетаются.

А в «Онегине» у Димы Алиева программа под стихи, у него другая идея. У нас разные музыкальные фрагменты, разные сюжеты. У меня бал, дуэль, письмо Татьяны Онегину, его переживания…

Если внимательно смотреть, все это можно понять.

– А в короткой программе?

– Там нет сюжета. Там больше образности. Про пустынную планету Аракис, – сказал Гуменник.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФФККР
logoсборная России
мужское катание
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
logoДаниил Глейхенгауз
logoЕвгений Семененко
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