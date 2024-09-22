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Софья Акатьева представила показательный номер под песню «Снегири» группы «Моя Мишель»

Софья Акатьева выступила с показательным номером на «Битве школ».

Чемпионка России вышла на лед под песню «Снегири» группы «Моя Мишель». 

В прокате фигуристка исполнила тройной лутц, двойной аксель и тройной сальхов. 

ВИДЕО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм quadbiellmann
logoсборная России
женское катание
logoСофья Акатьева
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