Софья Акатьева представила показательный номер под песню «Снегири» группы «Моя Мишель»
Софья Акатьева выступила с показательным номером на «Битве школ».
Чемпионка России вышла на лед под песню «Снегири» группы «Моя Мишель».
В прокате фигуристка исполнила тройной лутц, двойной аксель и тройной сальхов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм quadbiellmann
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