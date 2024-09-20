Первенство Московской области. Костылева, Ширяева, Лезина, Рубцова, Асташенкова покажут короткие программы
20 сентября юниорки покажут короткие программы на первенстве Московской области.
Первенство Московской области
Москва
Короткая программа
КМС, члены сборной
Начало – 16:55 по московскому времени.
Первая разминка
1. Альбина Герасимова
3. Елизавета Ширяева
4. Мирослава Лезина
КМС, юниорки
Начало – 17:35 по московскому времени.
Первая разминка
1. Александра Анушова
2. Мария Артемова
4. Полина Цурикова
Вторая разминка
5. Дарья Зернова
6. Екатерина Якибчук
7. Анна Сажаева
8. Яна Асташенкова
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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