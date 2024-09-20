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Первенство Московской области. Костылева, Ширяева, Лезина, Рубцова, Асташенкова  покажут короткие программы

20 сентября юниорки покажут короткие программы на первенстве Московской области.

Первенство Московской области

Москва

Короткая программа

КМС, члены сборной

Начало – 16:55 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Альбина Герасимова

2. Елена Костылева

3. Елизавета Ширяева

4. Мирослава Лезина

КМС, юниорки

Начало – 17:35 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Александра Анушова

2. Мария Артемова

3. Любовь Рубцова

4. Полина Цурикова

Вторая разминка

5. Дарья Зернова

6. Екатерина Якибчук

7. Анна Сажаева

8. Яна Асташенкова 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
Любовь Рубцова
Елена Костылева
Ульяна Ширяева
Яна Асташенкова
Мирослава Лезина
Первенство Московской области
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