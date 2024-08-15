Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова представят произвольные программы

15 августа юниорки представят произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

1. Елена Костылева

2. Милана Лебедева

3. Мария Гордеева

4. Агата Петрова

5. Яна Анашкина

6. Валерия Литвинчева

7. Екатерина Ципухина

8. Варвара Лисс

9. Алиса Двоеглазова

10. Лидия Плескачева

11. Маргарита Базылюк

12. Алиса Юрова

13. Любовь Рубцова

14. Анна Ляшенко

15. Валерия Лукашова

16. Алена Принева