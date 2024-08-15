Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова представят произвольные программы

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Любовь Рубцова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Елена Костылева Алена Принева Лидия Плескачева Милана Лебедева Агата Петрова Валерия Лукашова Алиса Юрова Анна Ляшенко Маргарита Базылюк Екатерина Ципухина Валерия Литвинчева Яна Анашкина Варвара Лисс Фигурное катание

15 августа юниорки представят произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участницы

1. Елена Костылева

2. Милана Лебедева

3. Мария Гордеева

4. Агата Петрова

5. Яна Анашкина

6. Валерия Литвинчева

7. Екатерина Ципухина

8. Варвара Лисс

9. Алиса Двоеглазова

10. Лидия Плескачева

11. Маргарита Базылюк

12. Алиса Юрова

13. Любовь Рубцова

14. Анна Ляшенко

15. Валерия Лукашова

16. Алена Принева

50 комментариев
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Как всегда, за Лукашову!
P.S. Аннетт28 - мое увожение за вашу принципиальную позицию: "Мне юниорское катание неинтересно от слова совсем". Сегодня опять подтвердили))
+26
-7
+19
Ответ Мурманчанин37
Как всегда, за Лукашову! P.S. Аннетт28 - мое увожение за вашу принципиальную позицию: "Мне юниорское катание неинтересно от слова совсем". Сегодня опять подтвердили))
Да она больше всех там комментов настрочила 😅 жаль только, что почти все с набросали на ТШТ и их спортсменов
Самое забавное было назвать Лукашову переманеной фигуристкой 😂 и это после поста Леры с благодарностью за то, что Булычева ее за руку к Тутберидзе привела))
Самые верные поклонники это хейтеры 😌
+21
-2
+19
Девчата порадовали сегодня своими прокатами КП особенно фигуристки ТШТ. Ждём завтра таких же интересных программ и прокатов ПП. Всем удачи !
+20
-6
+14
У Леночки вообще все пошло не так. Голова в плечи с самого начала, еще одна визитная карточка АП, испуганный вид. Леночка отдельно, орущая тетка тоже.
Voila вообще не явилось и намека на него в этой программе нет.
Такое ощущение, что ей в этом лагере юниоров не по себе, т к она там далеко не лучшая. И былая удаль сразу куда-то делась.
+18
-4
+14
Ответ Oleandra
Рудковская типа супер модная, премии за это получает, а все их ученики вышли в каких-то разноцветных тряпках.. неужели не могли продумать общую стилистику для своего штаба именно для КП?
это точно) Леночка в лососевом платье с шоу, любимом цвете хейтеров ТШТ) И что за пастыри на шее, очень неэстетично смотрится. Любочка в чужом платье. Алексахин в трениках
А Яна тем временем запустила новый ролик с угадайкой платьев Трусовой) А своими учениками кто будет заниматься?)
Бардак в АП. Не понимают, что каждая мелочь в прокатах важна
+13
-2
+11
Все хвалят Плескачёву.. мне показалось, что мало движений у неё было именно под эти фортепианные переливы.. в акценты хорошо поставлено, а под всю музыкальную фразу как-то бедненько.. особенно в первой части программы.
+13
-3
+10
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Какой примитив ваши рассуждения
+13
-4
+9
Ответ Ostinato
Какой примитив ваши рассуждения
Ну а чего Вы ожидали от неё? Это же известный хейтер ТШТ
+11
-3
+8
А Полина Тихонова почему интересно не попала , вроде приличные места занимала
+9
-1
+8
Рудковская типа супер модная, премии за это получает, а все их ученики вышли в каких-то разноцветных тряпках.. неужели не могли продумать общую стилистику для своего штаба именно для КП?
+12
-5
+7
фавориты, Рита и Лена вчера мне не понравились.
Рита, конечно, очень одаренный джампер, но это пока всё,что привлекает в ней. может еще слишком рано, и программа зимой заиграет, может девочка в силу возраста пока не выразительна, но мне было скучно во время ее проката.
Лена сильно разочаровала. куда делась магия конька?
выделила бы программы Плескачевой и Петровой, во всяком случае, программы интересные, с потенциалом
+8
-2
+6
Ответ juliaft@yandex.ru
Интересно Ляшенко посмотреть, вчера пропустила.
Ничего особенного. Растянутая, старательная, вращения хорошие - а кто бы сомневался, у Липницкой училась - но в остальном ничем не приглянулась. С каскада упала очень плохо и травмоопасно, хореография - рукомахи, катается отдельно от музыки. На дорожке шагов я окончательно выпал из программы. Закончила программу отдельно от музыки - похоже, это будет хронической болезнью в АП. Музыку не слушают, про себя не считают - приехала в финальную позу и ладно
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-4
+6
Ответ Шубина
Клавишный? ) Мне у Лиды в первую очередь крайне понравился выбор музыки. Сильная, сложная, но нет ощущения, что Лиду она "забивает", вполне справляется фигуристка. Вообще, у Пановой (Лида же у Пановой тренируется?) отличный вкус на выбор сопровождения. "Снегурочка" была эталонная.
не знаю.. у неё в первой части такие бодренькие клавиши, а она - медленно ручкой туда, ручкой сюда..
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Ответ Oleandra
Все хвалят Плескачёву.. мне показалось, что мало движений у неё было именно под эти фортепианные переливы.. в акценты хорошо поставлено, а под всю музыкальную фразу как-то бедненько.. особенно в первой части программы.
У нее вообще катание не подходит под эту музыку. Музыка резкая, отрывистая, вся на стаккато, а катание Лиды - это сплошные легато, плавные движения, переходящие из одного в другое без всяких точек фиксации. Как по мне, это наибольший диссонанс музыки и программы из всех участниц (второй кандидат в этой номинации - Костылева, которая вообще всегда поперек музыки катит). Технически при этом Плескачева готова неплохо, но вот вся хореография мимо. Мне хочется другую музыку наложить на ее прокат
+8
-3
+5
Ответ Club_Nica
А Полина Тихонова почему интересно не попала , вроде приличные места занимала
Жаль, что не попала или не получилось выступить у Полины. Девочка запоминающаяся и мы уже успели полюбить Полину. Надеюсь, в сезоне Полина будет выступать.
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Интересно Ляшенко посмотреть, вчера пропустила.
+4
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Будет интересно посмотреть на новые 3А и 4Т у Лены Костылевой.
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Ответ Oleandra
под фортепиано очень сложно, эти клавиши надо суметь обыграть, всё-таки ударный инструмент)
Сложно. И это было заметно.
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+3
Ответ Oleandra
Все хвалят Плескачёву.. мне показалось, что мало движений у неё было именно под эти фортепианные переливы.. в акценты хорошо поставлено, а под всю музыкальную фразу как-то бедненько.. особенно в первой части программы.
Вчера много где читала комментарии про КП, не все хвалят. Было мнение, что вообще не надо брать фортепиано, лучше из балета музыку и тд. Не всем, как говорят, зашло.
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Удачи всем девочкам сегодня.
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Ответ ретроградный меркурий
Насчёт программ Риты и Лены соглашусь, мне они тоже не зашли. И, чтобы прояснить - мне понравилась музыка в программе Плескачевой, она классная и нетривиальная. Мне не понравилась работа хореографа. Я считаю, что под такую музыку программу нужно ставить совершенно по-другому. Музыка и хореография вместе не дружат, имхо
Музыка и хореография вместе не дружат________________
не заметила)
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Ответ Lennuci
Как не все? Первая заставка с Алисой - там все прокаты вместе 1ч 42 мин.
я смотрела отдельные фрагменты, а там всё отделение оказывается есть, да ещё с разбивкой по участникам..
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Ответ Железная Леди
Не согласна. девочка выступалп последней (16),представляю, как извелась,, даже упала на прыжке, чего у нее никогда не было, ну и , естественно, что программа посыпалась. Девочка, явно не с конвейера, а со своим стилем. Желаю ей собраться и откатать так, как она умеет. и еще понравилась Петрова, Ждем ПП.
Ну, это сомнительный аргумент. В этом возрасте у девочек уже есть багаж выступлений, и нужно уметь настраиваться на соревнования безотносительно стартового номера. Особенно если хочешь выигрывать, ведь лидеры обычно выступают последними. Это не может быть оправданием. Прыжок не рассыпал программу, она изначально не очень удачная, мягко говоря. Вы видите собственный стиль у Ляшенко, я - нет. Для меня она ничем не выделяется
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Ответ olvl
Вчера много где читала комментарии про КП, не все хвалят. Было мнение, что вообще не надо брать фортепиано, лучше из балета музыку и тд. Не всем, как говорят, зашло.
под фортепиано очень сложно, эти клавиши надо суметь обыграть, всё-таки ударный инструмент)
+4
-2
+2
Ответ Oleandra
Рудковская типа супер модная, премии за это получает, а все их ученики вышли в каких-то разноцветных тряпках.. неужели не могли продумать общую стилистику для своего штаба именно для КП?
деньги закончились до начала сезона ледовых шоу? новые образы, новые платья, а может быть, госпожа Муравьева больше не работает бесплатно, или бизнес МамоИры больше не может бесплатно поставлять выброшенные марли и ткани?
Яна Александровна обладает изысканным и дорогим вкусом к моде и заботится о мельчайших деталях, которые обходятся недешево.
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0
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Удачи девочкам!
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0
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Лукашову пересмотрела несколько раз, оочень зацепила
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Ответ Шубина
Клавишный? ) Мне у Лиды в первую очередь крайне понравился выбор музыки. Сильная, сложная, но нет ощущения, что Лиду она "забивает", вполне справляется фигуристка. Вообще, у Пановой (Лида же у Пановой тренируется?) отличный вкус на выбор сопровождения. "Снегурочка" была эталонная.
Может, и не забивает, но прямо, чтобы в музыку всё, такого же не было. Лида прекрасная фигуристка, но тут не совсем то, мне кажется, получилось. Возможно, вкатает. Это всё по сезону становится виднее.
+2
0
+2
Ответ ретроградный меркурий
У нее вообще катание не подходит под эту музыку. Музыка резкая, отрывистая, вся на стаккато, а катание Лиды - это сплошные легато, плавные движения, переходящие из одного в другое без всяких точек фиксации. Как по мне, это наибольший диссонанс музыки и программы из всех участниц (второй кандидат в этой номинации - Костылева, которая вообще всегда поперек музыки катит). Технически при этом Плескачева готова неплохо, но вот вся хореография мимо. Мне хочется другую музыку наложить на ее прокат
лишний раз убеждаюсь, какие мы все разные, и как отличаются наши вкусовые предпочтения, вИдение и т.д.
мне программа Лиды понравилась, показалась интересной, перспективной, нетривиальной.
у Агаты Петровой драйвовая программа, но это на мой вкус, вполне допускаю, что кому-то она совсем не понравилась...
а вот программы Риты и Лены - скучные, неинтересные,
про прокаты я молчу, еще только август, рано быть в хорошей форме
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Ответ Oleandra
Все хвалят Плескачёву.. мне показалось, что мало движений у неё было именно под эти фортепианные переливы.. в акценты хорошо поставлено, а под всю музыкальную фразу как-то бедненько.. особенно в первой части программы.
Я что-то тоже не поняла восторгов. Музыка переливающаяся, а движения ей совсем не соответствовали.
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