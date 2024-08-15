Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова представят произвольные программы
15 августа юниорки представят произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
1. Елена Костылева
2. Милана Лебедева
3. Мария Гордеева
4. Агата Петрова
5. Яна Анашкина
6. Валерия Литвинчева
7. Екатерина Ципухина
8. Варвара Лисс
9. Алиса Двоеглазова
10. Лидия Плескачева
11. Маргарита Базылюк
12. Алиса Юрова
13. Любовь Рубцова
14. Анна Ляшенко
15. Валерия Лукашова
16. Алена Принева
P.S. Аннетт28 - мое увожение за вашу принципиальную позицию: "Мне юниорское катание неинтересно от слова совсем". Сегодня опять подтвердили))
Самое забавное было назвать Лукашову переманеной фигуристкой 😂 и это после поста Леры с благодарностью за то, что Булычева ее за руку к Тутберидзе привела))
Самые верные поклонники это хейтеры 😌
Voila вообще не явилось и намека на него в этой программе нет.
Такое ощущение, что ей в этом лагере юниоров не по себе, т к она там далеко не лучшая. И былая удаль сразу куда-то делась.
А Яна тем временем запустила новый ролик с угадайкой платьев Трусовой) А своими учениками кто будет заниматься?)
Бардак в АП. Не понимают, что каждая мелочь в прокатах важна
Рита, конечно, очень одаренный джампер, но это пока всё,что привлекает в ней. может еще слишком рано, и программа зимой заиграет, может девочка в силу возраста пока не выразительна, но мне было скучно во время ее проката.
Лена сильно разочаровала. куда делась магия конька?
выделила бы программы Плескачевой и Петровой, во всяком случае, программы интересные, с потенциалом
не заметила)
Яна Александровна обладает изысканным и дорогим вкусом к моде и заботится о мельчайших деталях, которые обходятся недешево.
мне программа Лиды понравилась, показалась интересной, перспективной, нетривиальной.
у Агаты Петровой драйвовая программа, но это на мой вкус, вполне допускаю, что кому-то она совсем не понравилась...
а вот программы Риты и Лены - скучные, неинтересные,
про прокаты я молчу, еще только август, рано быть в хорошей форме