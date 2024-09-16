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Плющенко о Жилиной: «Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Сейчас отпустил ситуацию, и своей дочерью занимается мама»

Плющенко рассказал о попытках решить проблему фигуристки Жилиной со спиной.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 16-летняя Вероника Жилина прервала тренировки в основной группе академии Евгения Плющенко и рискует пропустить сезон из-за последствий травмы спины.

«У девочки сейчас сложный этап в карьере. Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Порекомендовали лучших специалистов.

Сейчас отпустил эту ситуацию, и своей дочерью занимается мама (Людмила Алферова – Спортс’‘), тренер по фигурному катанию», – рассказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
травмы
женское катание
Р-Спорт
logoВероника Жилина
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