Плющенко о Жилиной: «Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Сейчас отпустил ситуацию, и своей дочерью занимается мама»

Плющенко рассказал о попытках решить проблему фигуристки Жилиной со спиной.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 16-летняя Вероника Жилина прервала тренировки в основной группе академии Евгения Плющенко и рискует пропустить сезон из-за последствий травмы спины.

«У девочки сейчас сложный этап в карьере. Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Порекомендовали лучших специалистов.

Сейчас отпустил эту ситуацию, и своей дочерью занимается мама (Людмила Алферова – Спортс’‘), тренер по фигурному катанию», – рассказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!