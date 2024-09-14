Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Морозов и Чен, Несет и Маркелов, Сусис и Фирус выступят с ритм-танцами
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
2. Карлотта Аргентьери – Франческо Рива (Италия)
3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
5. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
Вторая разминка
6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия)
7. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
8. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
9. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
10. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
Третья разминка
11. Атена Файт Робертс – Эрик Алис (Испания)
12. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
13. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
14. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
15. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
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