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Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Морозов и Чен, Несет и Маркелов, Сусис и Фирус выступят с ритм-танцами

14 сентября на турнире Lombardia Trophy танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

2. Карлотта Аргентьери – Франческо Рива (Италия)

3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

4. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

5. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

Вторая разминка 

6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия)

7. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

8. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)

9. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

10. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Третья разминка

11. Атена Файт Робертс – Эрик Алис (Испания)

12. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

13. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

14. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

15. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Lombardia Trophy
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Павел Головишников
сборная Польши
Кэролайн Сусиc
Наташа Лагуж
logoАннабель Морозов
Мария Игнатьева
Джеффри Чен
Даниил Семко
Арно Каффа
Лиа Несет
Артем Маркелов
Лея Доцци
Пьетро Папетти
Анастасия Полибина
Саманта Риттер
Даниэль Брыкалов
Джулия Изабелла Паолино
Андреа Туба
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