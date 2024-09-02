Софья Титова выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Польше. Ее статус сменился с запасной на основную участницу
Фигуристка Софья Титова выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Польше
Этап в Гданьске пройдет с 25 по 28 сентября.
Титова была заявлена как запасная от Армении, однако теперь ее статус на сайте ISU сменился на основную участницу. Запасные – Софи Карапетян и Рубина Симонян.
Спортсменка перешла из России в Армению в марте 2024 года.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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