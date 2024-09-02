Софья Титова появилась в списке запасных на этап юниорского Гран-при в Гданьске
Фигуристка Софья Титова появилась в списке запасных на этап юниорского Гран-при, который пройдет с 25 по 28 сентября в Гданьске.
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Изначально от сборной Армении была указана только одна запасная – Рубина Симонян. Основной участницей заявлена Софи Карапетян.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки 15-летней Титовой на этап Гран-при среди юниоров.
Титова перешла из России в Армению в марте 2024 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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