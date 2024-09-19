Максим Дешам: «Мы не думаем о том, чтобы защитить титул чемпионов мира, он с нами уже навсегда. Но мы не против еще раз его завоевать»

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам рассказали о планах на сезон.

Пара выиграла чемпионат мира-2024 в Монреале. Сегодня они выступили на Nebelhorn Trophy , где идут первыми после короткой программы.

Стеллато-Дудек: Когда я вытащила на жеребьевке первый стартовый номер, я ужасно расстроилась. Все фигуристы знают, как неприятно открывать соревнования. Но я быстро взяла себя в руки, мы должны быть готовы кататься в любых условиях. ХОтя, конечно, хотелось бы знать, какие были бы у нас оценки, катайся мы в самом конце.

Дешам: Но мы все равно довольны прокатом, это наш первый старт с чемпионата мира, а он был для нас историческим, невероятным.

Стеллато-Дудек: если честно, я до сих пор не привыкла к тому, что меня узнают, мне все время кажется, что у меня что-то с лицом или с одеждой – иначе почему на меня смотрят?

Конечно, здорово стать чемпионкой мира, это навсегда, но сейчас новый сезон – и мы начинаем его с нуля

Дешам: Конечно, это немного давит: все же смотрят на тебя и ждут отличных выступлений, но сезон только начался. Мы не думаем о том, чтобы защитить титул чемпионов мира, он с нами уже навсегда. Но мы не против еще раз его завоевать, ха-ха.

Стеллато-Дудек: Музыку из фильма «50 оттенков серого» я выбрала сама. Тут есть две причины: во-первых, чемпионат мира будет в США, а Бейонсе – настоящая американская икона. А во-вторых, будем откровенны: разговоры о моем возрасте не утихают, так что я решила обернуть это в преимущество.

Мы с Максимом в том возрасте, что можем позволить себе катать чувственную программу, в моей жизни уже была и большая любовь, и разбитое сердце, так что мне есть что сказать на льду. Так что у нас уникальная ситуация: мы можем рассказать на льду историю, которая в исполнении более молодой пары смотрелась бы не так убедительно, – приводит слова фигуристов корреспондент Sports Майя Багрянцева.