Алена Косторная: «Щербакова хороша в качестве ведущей. Практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было»
Сегодня Алена Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
«Это то самое платье (к программе «Ангел» сезона-2019/20 – Sports), мы его даже не меняли. Мое платье, в котором была на чемпионате России, визуально что-то не то делает с фигурой, дизайнер будет решать, как его менять.
Межсезонье не проходит никогда легко, были и трудные моменты в плане травм, как восстанавливаться, то у меня что-то, то у Гоши. Конечно, это мешает подготовке. Мы готовы кататься до того момента, как позволит здоровье.
Мы с Сашей [Игнатовой] пересекаемся в «Ангелах Плющенко», для меня не новость, что Саша катается, привыкла к Саше на льду, большое уважение, что она выходит после перерыва, двигается дальше.
Аня [Щербакова] пока восстанавливается, скорейшего ей восстановления. Аня хороша в качестве ведущей, сколько мы не посмотрели, практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было, я этого не видела, это не из-за того, что она моя подруга, безумно приятно слушать», – сказала Косторная.
«Эмоции позитивные, рады, что удалось выступить на публике. Следим за международными стартами, пока только один был старт в этом сезоне. За русскими следим, которые за другие страны катаются, они и нравятся нам. Канадцы Стеллато и Дудек молодцы, катаются хорошо, хорошо, что продолжают кататься в таком не юном возрасте», – добавил Куница.
5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий