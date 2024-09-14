Алена Косторная: «Щербакова хороша в качестве ведущей. Практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было»

Косторная оценила возвращение Трусовой и Щербакову в качестве ведущей.

Сегодня Алена Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Это то самое платье (к программе «Ангел» сезона-2019/20 – Sports), мы его даже не меняли. Мое платье, в котором была на чемпионате России, визуально что-то не то делает с фигурой, дизайнер будет решать, как его менять.

Межсезонье не проходит никогда легко, были и трудные моменты в плане травм, как восстанавливаться, то у меня что-то, то у Гоши. Конечно, это мешает подготовке. Мы готовы кататься до того момента, как позволит здоровье.

Мы с Сашей [Игнатовой ] пересекаемся в «Ангелах Плющенко», для меня не новость, что Саша катается, привыкла к Саше на льду, большое уважение, что она выходит после перерыва, двигается дальше.

Аня [Щербакова ] пока восстанавливается, скорейшего ей восстановления. Аня хороша в качестве ведущей, сколько мы не посмотрели, практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было, я этого не видела, это не из-за того, что она моя подруга, безумно приятно слушать», – сказала Косторная.

«Эмоции позитивные, рады, что удалось выступить на публике. Следим за международными стартами, пока только один был старт в этом сезоне. За русскими следим, которые за другие страны катаются, они и нравятся нам. Канадцы Стеллато и Дудек молодцы, катаются хорошо, хорошо, что продолжают кататься в таком не юном возрасте», – добавил Куница.

5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы

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