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Nebelhorn Trophy. Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы

19 сентября на турнире Nebelhorn Trophy пары выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары

Короткая программа

Начало – 18.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

2. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

Вторая разминка

5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

6. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)

7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Третья разминка

9. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

10. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная США
Nebelhorn Trophy
logoсборная Германии
пары
logoсборная Швеции
Дэнни О’Ши
сборная Австрии
Максим Дешам
Алиса Ефимова
Никита Володин
сборная Польши
Юлия Щетинина
Деанна Стеллато-Дудек
Трент Мишо
Миша Митрофанов
Минерва Фабьен Хазе
Лиа Перейра
София Шаллер
Грета Крафорд
Джон Крафорд
Анастасия Вайпан-Ло
Люк Дигби
Летиция Рошер
Луис Шустер
Элли Кам
сборная ЮАР
Джулия Модер
Йоханнес Уилкинсон
Ливио Майр
Михал Возняк
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