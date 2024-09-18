Nebelhorn Trophy. Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы
19 сентября на турнире Nebelhorn Trophy пары выступят с короткими программами.
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
Пары
Короткая программа
Начало – 18.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
2. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
Вторая разминка
5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
6. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)
7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Третья разминка
9. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
10. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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