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  • Журанков о четверном лутце Трусовой: «С точки зрения того, как она это делала – она может и выехать. Это было не на авось – прокатит или не прокатит»
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Журанков о четверном лутце Трусовой: «С точки зрения того, как она это делала – она может и выехать. Это было не на авось – прокатит или не прокатит»

Андрей Журанков видит потенциал в четверном лутце Александры Трусовой.

Игнатова (Трусова) зашла на четверной лутц на контрольных прокатах, но упала.

Журанков: Besame Mucho мне понравилась больше, хотя танго мне там не хватило. Честно могу сказать. Но я понимаю, что там больше хореографического потенциала для Саши.

В произвольной программе меня смутили стихи в начале. Обратили внимание, у нас шоу-турнир продолжается: Трусова со стихами, причем в своем прочтении, Онегин зазвучал у Алиева. По мысли прочтение этих стихов достаточно провокационное, получается такой образ – мало хороших людей вокруг, кругом предательство и измена…

Боброва: Но при этом про преодоление, «Нас бьют – мы летаем», мы все это где-то уже видели.

Журанков: Мне кажется, интереснее может быть короткая программа, если она дальше будет ее накатывать. Четверной лутц, сама попытка, там докрученность прыжка наблюдалась, да, она попала на пятку, там без шансов, но с точки зрения того, как она это делала – она может и выехать. Это было не на авось – прокатит или не прокатит.

Боброва: Мне очень понравилось, что она получает удовольствие от катания. Это очень важно. Это действительно выглядит как некая перезагрузка карьеры, перезагрузка жизни. Свадьба – вроде бы ничего не изменилось, штамп в паспорте. Но по себе знаю, что это все равно даёт некий стимул развиваться, девушка расцветает, – рассказали Андрей Журанков и Екатерина Боброва.

Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoЕкатерина Боброва
женское катание
logoАндрей Журанков
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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