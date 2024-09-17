«Для меня участие Трусовой в прокатах не слишком логично. Не вижу, что она хочет соревноваться». Татауров о фигуристке

Олег Татауров скептически оценил возможное возвращение Александры Трусовой.

14-15 сентября фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Она не соревновалась с 2022 года.

«Для меня не слишком логично нынешнее участие Саши в прокатах. Если бы у нее была мотивация выиграть этапы Гран-при, чемпионат России, пройти сезон хотя бы до января, а потом снова уйти в шоу, я бы это понял.

Но я не вижу, что она хочет соревноваться. Тогда зачем вообще нужны прокаты? Поэтому вопрос здесь не в том, нужна или не нужна [она женскому катанию], а в ней самой», – сказал тренер Татауров .

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. После свадьбы спортсменка взяла фамилию Игнатова.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго