«Для меня участие Трусовой в прокатах не слишком логично. Не вижу, что она хочет соревноваться». Татауров о фигуристке
Олег Татауров скептически оценил возможное возвращение Александры Трусовой.
14-15 сентября фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Она не соревновалась с 2022 года.
«Для меня не слишком логично нынешнее участие Саши в прокатах. Если бы у нее была мотивация выиграть этапы Гран-при, чемпионат России, пройти сезон хотя бы до января, а потом снова уйти в шоу, я бы это понял.
Но я не вижу, что она хочет соревноваться. Тогда зачем вообще нужны прокаты? Поэтому вопрос здесь не в том, нужна или не нужна [она женскому катанию], а в ней самой», – сказал тренер Татауров.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. После свадьбы спортсменка взяла фамилию Игнатова.
А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
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